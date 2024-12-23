«Нашим пацанам»: В Челябинске молодожёны вместо салюта на свадьбу купили спальники бойцам СВО

Молодожёны из Челябинска вместо салюта и голубей на свадьбе, решили пустить средства на нужды СВО. Анастасия и Никита прямо между церемонией и фуршетом отправились грузить партию гуманитарной помощи. Теперь 25 новых утеплённых спальных мешков будут греть солдат на Донбасском направлении, сообщает SHOT.

Молодожёны потратили деньги на нужды СВО вместо салюта на свадьбе. Видео © SHOT

Идея о проведении этой небольшой благотворительной акции принадлежит Анастасии. Как координатор Челябинского отделения «Народного фронта», она прекрасно понимает, что необходимо бойцам на фронте. Никита полностью поддержал её решение и также считает, что даже маленькая помощь имеет огромное значение для бойцов.