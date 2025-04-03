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Регион
3 апреля, 16:19

В Москве таксист попытался развести на деньги мать пропавшего бойца СВО

В Москве таксист-аферист потребовал у матери бойца СВО 19 тыс. рублей за поездку

В Москве таксист попытался «кинуть» почти на 20 тысяч мать пропавшего без вести бойца СВО. Об этом сообщает телеграм-канал полпредства Бурятии в Москве.

Счётчик, по которому таксист-аферст вёз мать бойца СВО. Фото © Telegram / Полпредство Бурятии в Москве

Счётчик, по которому таксист-аферст вёз мать бойца СВО. Фото © Telegram / Полпредство Бурятии в Москве

«Такси за 19 тысяч?! К сожалению, да. Сегодня в Москве произошёл вопиющий случай с двумя нашими землячками — волонтёром и женщиной, которая ищет без вести пропавшего сына. От аэропорта Домодедово до нашей гостиницы на проспекте Мира цена поездки женщин составила 19 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Однако после того, как потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, мошенник уменьшил требуемую сумму до 5 тысяч рублей. В статье отмечается, что под подобные схемы часто попадают участники СВО и их близкие.

Раскрыта новая схема обмана бойцов СВО и их семей от лица «медсестёр и волонтёров»
Раскрыта новая схема обмана бойцов СВО и их семей от лица «медсестёр и волонтёров»

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники обманули студентку Уральского промышленно-экономического техникума, похитив у неё почти 2,2 миллиона рублей, полученных от государства после смерти отца в зоне СВО. Ей позвонил неизвестный, сообщив о взломе аккаунта на «Госуслугах», а затем мошенник, представившись сотрудником Росфинмониторинга, дал инструкции по защите средств. Девушка не распознала обман и перевела 2,19 миллиона рублей на счета аферистов.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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