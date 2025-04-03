В Москве таксист попытался развести на деньги мать пропавшего бойца СВО
В Москве таксист-аферист потребовал у матери бойца СВО 19 тыс. рублей за поездку
В Москве таксист попытался «кинуть» почти на 20 тысяч мать пропавшего без вести бойца СВО. Об этом сообщает телеграм-канал полпредства Бурятии в Москве.
Счётчик, по которому таксист-аферст вёз мать бойца СВО. Фото © Telegram / Полпредство Бурятии в Москве
«Такси за 19 тысяч?! К сожалению, да. Сегодня в Москве произошёл вопиющий случай с двумя нашими землячками — волонтёром и женщиной, которая ищет без вести пропавшего сына. От аэропорта Домодедово до нашей гостиницы на проспекте Мира цена поездки женщин составила 19 тысяч рублей», — говорится в публикации.
Однако после того, как потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, мошенник уменьшил требуемую сумму до 5 тысяч рублей. В статье отмечается, что под подобные схемы часто попадают участники СВО и их близкие.
Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники обманули студентку Уральского промышленно-экономического техникума, похитив у неё почти 2,2 миллиона рублей, полученных от государства после смерти отца в зоне СВО. Ей позвонил неизвестный, сообщив о взломе аккаунта на «Госуслугах», а затем мошенник, представившись сотрудником Росфинмониторинга, дал инструкции по защите средств. Девушка не распознала обман и перевела 2,19 миллиона рублей на счета аферистов.
Life.ru / Шедеврум