«Это был сарказм»: Риелторша извинилась за свой совет разбогатеть на «гробовых» выплатах
360.ru: Риелтор извинилась за совет о замужестве с бойцами СВО ради выплат
Риелтор из Томска, которая посоветовала женщинам выходить замуж за бойцов СВО ради выплат за их гибель, извинилась за свои слова. В беседе с 360.ru Марина Орлова заявила, что это были материалы подкаста, часть которых вырезали и опубликовали в Сеть для привлечения внимания.
«Мои слова по поводу бизнес-плана с участниками СВО были приняты за чистую монету, но это был, конечно, сарказм в сторону вот бессовестных женщин, которые охмуряют мужчин и используют. Я готова извиниться. Я просто сейчас прихожу в себя, потому что я это видео не выкладывала, это были материалы подкаста», — объяснила риелтор.
В интервью Орлова заявила, что её слова были истолкованы неверно. Она планировала обсудить эту тему, но с иной точки зрения. По её мнению, только неразумный человек может всерьёз рассматривать брак с военнослужащим исключительно ради финансовой выгоды.
Героиня подкаста уточнила, что осветила данную проблему неудачно, и это факт. Риелтор дополнила, что ей искренне жаль парней и мужчин, потому что только коварные женщины выходят замуж за бойцов СВО ради денег.
Напомним, ранее в Сети завирусился выпуск популярного подкаста о недвижимости, во время которого риелтор из Томска поделилась бездушной «схемой» приобретения квартиры для женщин старше 30. Так, по словам Орловой, россиянкам нужно выходить замуж за бойцов СВО ради выплат за их гибель. Активисты из «Зова народа» обратились к СК с просьбой проверить риелтора за этот ужасающий совет.
Freepik / Drazen Zigic