«Это был сарказм»: Риелторша извинилась за свой совет разбогатеть на «гробовых» выплатах

Риелтор из Томска, которая посоветовала женщинам выходить замуж за бойцов СВО ради выплат за их гибель, извинилась за свои слова. В беседе с 360.ru Марина Орлова заявила, что это были материалы подкаста, часть которых вырезали и опубликовали в Сеть для привлечения внимания.

«Мои слова по поводу бизнес-плана с участниками СВО были приняты за чистую монету, но это был, конечно, сарказм в сторону вот бессовестных женщин, которые охмуряют мужчин и используют. Я готова извиниться. Я просто сейчас прихожу в себя, потому что я это видео не выкладывала, это были материалы подкаста», — объяснила риелтор.

В интервью Орлова заявила, что её слова были истолкованы неверно. Она планировала обсудить эту тему, но с иной точки зрения. По её мнению, только неразумный человек может всерьёз рассматривать брак с военнослужащим исключительно ради финансовой выгоды.

Героиня подкаста уточнила, что осветила данную проблему неудачно, и это факт. Риелтор дополнила, что ей искренне жаль парней и мужчин, потому что только коварные женщины выходят замуж за бойцов СВО ради денег.