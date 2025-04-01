В органах заинтересовались риелторшей, предложившей выходить замуж за бойцов СВО ради денег
СК просят проверить риелтора за совет о замужестве с бойцами СВО ради выплат
Главу СК России Александра Бастрыкина призвали обратить внимание на заявления риелтора из Томска о циничной «схеме» приобретения жилья за средства, полученные в результате гибели военнослужащих в зоне СВО. Как сообщает RT, к главе надзорного ведомства обратились активисты из движения «Зов народа».
Общественные деятели заявили, что подобные заявления не только оскорбительны, но и принижают ценность жизни военных. Как пишет Mash, Генпрокуратура РФ также заинтересовалась высказываниями риелтора. Иван Отраковский, ветеран боевых действий в Чечне и зоне СВО, подал заявление в органы с требованием проверить высказывания сибирячки на предмет дискредитации российской армии. Он также настаивает на публичных извинениях с её стороны.
В случае признания виновной по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ), риелтору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним, сейчас в Сети активно обсуждают выпуск подкаста о недвижимости, во время которого риелтор из Томска Марина Орлова, смеясь, поделилась бездушной «схемой» приобретения квартиры для женщин старше 30. Так, по её словам, россиянкам нужно выходить замуж за бойцов СВО ради выплат за их гибель.
Life.ru