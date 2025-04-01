В органах заинтересовались риелторшей, предложившей выходить замуж за бойцов СВО ради денег

Главу СК России Александра Бастрыкина призвали обратить внимание на заявления риелтора из Томска о циничной «схеме» приобретения жилья за средства, полученные в результате гибели военнослужащих в зоне СВО. Как сообщает RT, к главе надзорного ведомства обратились активисты из движения «Зов народа».

Общественные деятели заявили, что подобные заявления не только оскорбительны, но и принижают ценность жизни военных. Как пишет Mash, Генпрокуратура РФ также заинтересовалась высказываниями риелтора. Иван Отраковский, ветеран боевых действий в Чечне и зоне СВО, подал заявление в органы с требованием проверить высказывания сибирячки на предмет дискредитации российской армии. Он также настаивает на публичных извинениях с её стороны.

В случае признания виновной по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ), риелтору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.