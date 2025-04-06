«Серийные охотницы»: У пытающихся заработать на смерти бойцов СВО россиянок нашли психическое заболевание

Психологи выявили у россиянок глубокую деформацию личности в их попытках заработать на смерти бойцов спецоперации (СВО). Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, неофициально эту категорию представительниц слабого пола называют «серийными охотницами на солдат». Женщины знакомятся с контрактниками, вступают с ними в отношения и ждут, когда те получат смертельные ранения. По словам специалиста Софьи Сулим, такие россиянки нуждаются в экстренной помощи из-за серьёзных психологических проблем морально-этического характера.