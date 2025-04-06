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Регион
6 апреля, 11:04

«Серийные охотницы»: У пытающихся заработать на смерти бойцов СВО россиянок нашли психическое заболевание

Mash: У желающих заработать на смерти бойцов женщин выявили деформацию личности

Девушка с военным. Обложка © Freepik / Drazen Zigic

Девушка с военным. Обложка © Freepik / Drazen Zigic

Психологи выявили у россиянок глубокую деформацию личности в их попытках заработать на смерти бойцов спецоперации (СВО). Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, неофициально эту категорию представительниц слабого пола называют «серийными охотницами на солдат». Женщины знакомятся с контрактниками, вступают с ними в отношения и ждут, когда те получат смертельные ранения. По словам специалиста Софьи Сулим, такие россиянки нуждаются в экстренной помощи из-за серьёзных психологических проблем морально-этического характера.

Скандал с призывом риелторши «богатеть» на смертях бойцов СВО получил развязку
Скандал с призывом риелторши «богатеть» на смертях бойцов СВО получил развязку

А ранее Life.ru писал, что в Томске риелтор в одном из подкастов предложила одиноким женщинам выходить замуж за бойцов СВО, чтобы в случае их смерти на фронте сразу же становиться миллионершами, получая «гробовые» выплаты. Когда полиция начала проверку, специалист тут же заявила, что всё сказанное ею было сарказмом в адрес бессовестных женщин. Риелторша также записала видео с извинениями перед жёнами и матерями участников СВО. В Госдуме призвали лишить женщину права на брак после её слов.

Дарья Нарыкова
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