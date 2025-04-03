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3 апреля, 14:24

Скандал с призывом риелторши «богатеть» на смертях бойцов СВО получил развязку

Томичке дали 80 часов обязательных работ за «бизнес-план» на гибели бойцов СВО

Марина Орлова. Обложка © Telegram / Томская полиция

Марина Орлова. Обложка © Telegram / Томская полиция

В Томске суд приговорил к 80 часам обязательных работ риелтора Марину Орлову, которая предложила женщинам выходить замуж за участников СВО, ждать их смерти на передовой, а потом получать денежные выплаты и жить в своё удовольствие. Решение принял Октябрьский районный суд Томска.

Сама Орлова заявила, что не будет обжаловать судебное постановление, так как полностью признаёт свою вину и раскаивается в содеянном.

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Напомним, в Томске риелтор Марина Орлова предложила в одном из подкастов одиноким женщинам выходить замуж за бойцов СВО, чтобы в случае их смерти на фронте сразу же становиться миллионершами, получая «гробовые» выплаты. Когда полиция начала проверку, Орлова тут же заявила, что всё сказанное ею было сарказмом в адрес бессовестных женщин. Риелторша также записала видео с извинениями перед жёнами и матерями участников СВО.

Татьяна Миссуми
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