Скандал с призывом риелторши «богатеть» на смертях бойцов СВО получил развязку

В Томске суд приговорил к 80 часам обязательных работ риелтора Марину Орлову, которая предложила женщинам выходить замуж за участников СВО, ждать их смерти на передовой, а потом получать денежные выплаты и жить в своё удовольствие. Решение принял Октябрьский районный суд Томска.