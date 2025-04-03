Риелторша записала покаянное видео после призыва выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых»
Риелтор из Томска извинилась за «бизнес-план» по обогащению на гибели мужа в СВО
В полицию Томска была доставлена владелица местного агентства недвижимости Марина Орлова, которая разработала и презентовала для одиноких женщин «бизнес-план» по поднятию капитала путём приобретения квартиры на деньги, полученные со смерти мужа в ходе спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба томской полиции.
Риелтор извиняется за свою идею. Видео © Пресс-служба полиции Томска
«Я искренне сожалею, что… На самом деле, на видео я видела, что это ужасно было. Я очень искренне хочу извиниться за видео, которое было размещено в сети интернет, извиниться перед участниками СВО, перед вдовами, перед матерями, перед жёнами. Получилось, правда, ужасно. Я прошу простить меня», — говорит бизнес-вумен.
Также в отделение была доставлена Дарья Черданцева, взявшая интервью у Орловой в рамках своего подкаста «Можно», в ходе которого та и явила миру свою стратегию обогащения для женщин. В полиции отметили, что что «распространение недостоверной информации, призывов к нарушению закона, а также попытки наживы на теме СВО влекут за собой установленную законом ответственность».
Напомним, что ранее печальную славу получил подкаст интервьюера Дарьи Черданцевой, на который была приглашена риелтор Марина Орлова. Там она предложила одиноким женщинам выходить замуж за бойцов СВО, чтобы в случае их смерти на поле боя сразу же становиться миллионершами, получая «гробовые» выплаты. После этого она заявила, что всё сказанное ею об этом в ролике — сарказм в сторону бессовестных женщин.
Пресс-служба томской полиции