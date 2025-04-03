Риелторша записала покаянное видео после призыва выходить замуж за бойцов СВО ради «гробовых‎»

В полицию Томска была доставлена владелица местного агентства недвижимости Марина Орлова, которая разработала и презентовала для одиноких женщин «бизнес-план» по поднятию капитала путём приобретения квартиры на деньги, полученные со смерти мужа в ходе спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба томской полиции.

Риелтор извиняется за свою идею. Видео © Пресс-служба полиции Томска

«Я искренне сожалею, что… На самом деле, на видео я видела, что это ужасно было. Я очень искренне хочу извиниться за видео, которое было размещено в сети интернет, извиниться перед участниками СВО, перед вдовами, перед матерями, перед жёнами. Получилось, правда, ужасно. Я прошу простить меня», — говорит бизнес-вумен.