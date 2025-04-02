«Бессовестная гадина»: Милонов призвал лишить права на брак риелтора за совет разбогатеть на «гробовых»
Милонов: Оскорбившую бойцов СВО риелтора нужно лишить права на брак
Риелтора из Томска, которая посоветовала женщинам выходить замуж за бойцов СВО ради выплат за их гибель, нужно лишить права вступать в брак. Об этом Инфо24 заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Она просто бессовестная гадина, которая считает нормальным публично давать такие циничные советы. По сути дела, она сводит в меркантильную плоскость героический подвиг наших бойцов, призывая наживаться на гибели российских военнослужащих. Я считаю, что эта женщина недостойна быть женой какого-либо мужчины, поэтому предлагаю пожизненно запретить ей вступать в брак», — пояснил Милонов.
По мнению парламентария, такие высказывания в общественном пространстве недопустимы, и их авторы должны понести уголовное наказание. Он также предложил проверить заявления риелтора из Томска на наличие экстремистского содержания. Милонов выразил надежду, что правоохранительные органы адекватно оценят её слова, добавив, что в ближайшие пять лет она может оказаться на кухне колонии, давая советы по чистке картошки.
Напомним, ранее в Сети завирусилось видео, на котором риелтор из Томска поделилась бездушной «схемой» заработка для женщин старше 30. По её словам, россиянкам нужно выходить замуж за бойцов СВО ради выплат за их гибель. Активисты из «Зова народа» пошли в СК, чтобы там проверили бизнесменшу.
ТАСС / Марат Абулхатин