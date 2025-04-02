«Бессовестная гадина»: Милонов призвал лишить права на брак риелтора за совет разбогатеть на «гробовых»

Риелтора из Томска, которая посоветовала женщинам выходить замуж за бойцов СВО ради выплат за их гибель, нужно лишить права вступать в брак. Об этом Инфо24 заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Она просто бессовестная гадина, которая считает нормальным публично давать такие циничные советы. По сути дела, она сводит в меркантильную плоскость героический подвиг наших бойцов, призывая наживаться на гибели российских военнослужащих. Я считаю, что эта женщина недостойна быть женой какого-либо мужчины, поэтому предлагаю пожизненно запретить ей вступать в брак», — пояснил Милонов.