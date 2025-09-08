Фигурант дела о кражах у бойцов СВО в Шереметьево вернул 700 тысяч потерпевшему
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy
Обвиняемый в хищении средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево Дмитрий Боглаев заявил следствию о самостоятельном выявлении виновных и возврате около 700 тысяч рублей одному из пострадавших. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал его адвокат Павел Чигилейчик.
«Боглаев дал показания следствию, что когда он случайно узнал о случае обмана одного участника СВО в Шереметьево, то сам нашёл виновных и вернул деньги потерпевшему бойцу, около 700 тысяч рублей. Бойца по схеме напоили и сняли с его карты деньги, Боглаев нашёл его в бессознательном состоянии в отеле аэропорта», — рассказал защитник.
Фигурант уголовного дела отрицает свою вину. По словам Чигилейчика, показания против обвиняемого дали таксисты, практиковавшие обман в отношении участников СВО. Они утверждают, что якобы Боглаев «руководил группой спортсменов» и вымогал деньги у таксистов за возможность работать в аэропорту.
К преступной группе были причастны и сотрудники правоохранительных органов, в частности, из линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево». Жертвами злоумышленников становились преимущественно участники СВО.
Напомним, что в Москве Басманный суд арестовал шестерых человек, обвиняемых в хищениях, вымогательстве и мошенничестве в отношении участников СВО, прибывающих в аэропорт Шереметьево. Следствие полагает, что задержанные являлись членами организованной преступной группы. Некоторые из эпизодов связаны с необоснованным завышением цен на услуги такси. Всего по данному делу задержано около 30 человек, включая предполагаемого лидера преступной группировки – Алексея Кабочкина.