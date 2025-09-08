Фигурант дела о кражах у бойцов СВО в Шереметьево вернул 700 тысяч потерпевшему

Обвиняемый в хищении средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево Дмитрий Боглаев заявил следствию о самостоятельном выявлении виновных и возврате около 700 тысяч рублей одному из пострадавших. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал его адвокат Павел Чигилейчик.

«Боглаев дал показания следствию, что когда он случайно узнал о случае обмана одного участника СВО в Шереметьево, то сам нашёл виновных и вернул деньги потерпевшему бойцу, около 700 тысяч рублей. Бойца по схеме напоили и сняли с его карты деньги, Боглаев нашёл его в бессознательном состоянии в отеле аэропорта», — рассказал защитник.

Фигурант уголовного дела отрицает свою вину. По словам Чигилейчика, показания против обвиняемого дали таксисты, практиковавшие обман в отношении участников СВО. Они утверждают, что якобы Боглаев «руководил группой спортсменов» и вымогал деньги у таксистов за возможность работать в аэропорту.