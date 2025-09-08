Фигуранты дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево сотрудничают со следствием
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro
Некоторые участники уголовного дела, связанного с кражей средств у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, согласились на досудебное сотрудничество со следственными органами. Об этом информирует РИА «Новости».
В отношении этих лиц будет инициировано выделение материалов в отдельное дело, которое планируется передать в суд до конца текущего года.
Напомним, Басманный суд Москвы арестовал шестерых человек, обвиняемых в том, что они крали, вымогали и мошенническим путём отнимали деньги у участников СВО, прибывающих в Шереметьево. По версии следствия, злоумышленники были членами преступного сообщества. Часть инцидентов связана с завышением тарифов на такси. В общей сложности в рамках дела задержано около 30 человек, среди которых предполагаемый лидер ОПГ Алексей Кабочкин.