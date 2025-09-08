Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 01:35

В деле о кражах у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

В уголовном деле о хищении средств у бойцов специальной военной операции (СВО) в Шереметьево выявили новых потерпевших. Об этом сообщил осведомлённый источник.

«В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили свои связи с фигурантами дела через транзакции банковских счетов»,приводит комментарий источника РИА «Новости».

Среди новых потерпевших есть и те, кто сам обратился с заявлением об обмане после того, как узнал об уголовном деле. В настоящее время арестовали почти 30 подозреваемых. Среди них предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.

Организатор ОПГ, похищавшей деньги у бойцов СВО в Шереметьево, попросился на фронт
Организатор ОПГ, похищавшей деньги у бойцов СВО в Шереметьево, попросился на фронт

Как сообщал Life.ru, общий материальный ущерб по уголовному делу о серийных хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево оценивается в три миллиона рублей. Летом в деле фигурировали 23 подозреваемых. Однако следствие ещё тогда не исключало появления новых участников.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar