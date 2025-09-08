В деле о кражах у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие

В уголовном деле о хищении средств у бойцов специальной военной операции (СВО) в Шереметьево выявили новых потерпевших. Об этом сообщил осведомлённый источник.

«В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили свои связи с фигурантами дела через транзакции банковских счетов», — приводит комментарий источника РИА «Новости».

Среди новых потерпевших есть и те, кто сам обратился с заявлением об обмане после того, как узнал об уголовном деле. В настоящее время арестовали почти 30 подозреваемых. Среди них предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.