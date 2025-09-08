В деле о кражах у бойцов СВО в Шереметьево появились новые потерпевшие
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov
В уголовном деле о хищении средств у бойцов специальной военной операции (СВО) в Шереметьево выявили новых потерпевших. Об этом сообщил осведомлённый источник.
«В деле есть новые потерпевшие, в том числе участники СВО, большинство из которых установили свои связи с фигурантами дела через транзакции банковских счетов», — приводит комментарий источника РИА «Новости».
Среди новых потерпевших есть и те, кто сам обратился с заявлением об обмане после того, как узнал об уголовном деле. В настоящее время арестовали почти 30 подозреваемых. Среди них предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.
Как сообщал Life.ru, общий материальный ущерб по уголовному делу о серийных хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево оценивается в три миллиона рублей. Летом в деле фигурировали 23 подозреваемых. Однако следствие ещё тогда не исключало появления новых участников.