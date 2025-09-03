Сумма ущерба по делу о кражах у участников СВО в Шереметьево выросла до 3 млн рублей

Общий материальный ущерб по уголовному делу о серийных хищениях денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево на данный момент оценивается в три миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат одного из фигурантов дела Павел Чигилейчик.

«В частности, моему подзащитному Дмитрию Боглаеву инкриминировали около 50 тысяч рублей», — добавил правозащитник.

Организованная преступная группа была создана в январе 2025 года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. В настоящее время задержано около 30 человек, подозреваемых в причастности к деятельности ОПГ, а потерпевшими по делу признаны 18 военнослужащих. Злоумышленники использовали несколько отработанных схем. Девушки-сообщницы выманивали у военных от 10 до 35 тысяч рублей под предлогом потери авиабилетов, другие участники группы заманивали бойцов в бары, где им навязывали услуги по завышенным ценам, а также похищали крупные суммы с банковских карт.