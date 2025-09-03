Сумма ущерба по делу о кражах у участников СВО в Шереметьево выросла до 3 млн рублей
Общий материальный ущерб по уголовному делу о серийных хищениях денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево на данный момент оценивается в три миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат одного из фигурантов дела Павел Чигилейчик.
«В частности, моему подзащитному Дмитрию Боглаеву инкриминировали около 50 тысяч рублей», — добавил правозащитник.
Организованная преступная группа была создана в январе 2025 года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. В настоящее время задержано около 30 человек, подозреваемых в причастности к деятельности ОПГ, а потерпевшими по делу признаны 18 военнослужащих. Злоумышленники использовали несколько отработанных схем. Девушки-сообщницы выманивали у военных от 10 до 35 тысяч рублей под предлогом потери авиабилетов, другие участники группы заманивали бойцов в бары, где им навязывали услуги по завышенным ценам, а также похищали крупные суммы с банковских карт.
Ранее предполагаемый лидер ОПГ заявил о своём намерении отправиться на фронт. Но из-за вменяемой 210 статьи УК «Создание преступного сообщества или преступной организации» такой исход событий маловероятен. Удивительно, но ещё один участник ОПГ хочет попасть на передовую, где находится его брат. Предполагаемый преступник «очень возмущён» тем, что ему не позволяют уехать в зону СВО.