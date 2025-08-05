Россиянка со смехом порассуждала о «выхлопе» от отправки мужчины на СВО и понадеялась на гробовые
Жительница Тюмени заявила о готовности отправить мужчину на СВО ради гробовых
Обложка © ЧП Тюмень / Shutterstock / FOTODOM / fractalmonster
Жительница Тюмени порассуждала на камеру о «выхлопе» после отправки мужчины на СВО. Смеясь, женщина понадеялась на гибель избранника, которого готова отправить на спецоперацию ради личной наживы. Циничное заявление она сделала во время прямого эфира в своих соцсетях, которые в итоге распространилось в Интернете.
Россиянка со смехом порассуждала о «выхлопе» от отправки мужчины на СВО и понадеялась на гробовые. Видео © ЧП Тюмень
Так, в распространившемся видео тюменка рассуждала о выплатах, которые она получила бы после отправки своего мужчины на СВО. По задумке героини, будущей боец должен будет усыновить её детей, а после заключения контракта она бы получила единовременную и ежемесячные выплаты.
«Плюс считайте какой выхлоп: детский сад — льготы, школы — льготы: ежемесячная выплата как жена военнослужащего. Мы вообще заживём, мы на моря поедем. < > А потом короче его там убьют», — размечталась россиянка, не скрывая смеха.
В последние годы в России активно обсуждаются случаи мошенничества и спекуляции на теме специальной военной операции (СВО). На фоне патриотического подъёма и государственной поддержки военнослужащих и их семей, отдельные граждане используют ситуацию в корыстных целях, что вызывает резкое осуждение общества. Случай с жительницей Тюмени стал вопиющим примером моральной деградации. Подобные действия оскорбляют тех, кто сражается за страну.
Ранее в Сети распространилось видео с блогершей из Иркутска. Женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. После проверки правоохранительные органы задержали гражданку и составили административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых Сил РФ. Несмотря на то, что недавно блогерша получила новое обвинение по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), наказание она получила не самое суровое.