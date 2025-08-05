Жительница Тюмени порассуждала на камеру о «выхлопе‎»‎ после отправки мужчины на СВО. Смеясь, женщина понадеялась на гибель избранника, которого готова отправить на спецоперацию ради личной наживы. Циничное заявление она сделала во время прямого эфира в своих соцсетях, которые в итоге распространилось в Интернете.

Россиянка со смехом порассуждала о «выхлопе‎»‎ от отправки мужчины на СВО и понадеялась на гробовые. Видео © ЧП Тюмень

Так, в распространившемся видео тюменка рассуждала о выплатах, которые она получила бы после отправки своего мужчины на СВО. По задумке героини, будущей боец должен будет усыновить её детей, а после заключения контракта она бы получила единовременную и ежемесячные выплаты.

«Плюс считайте какой выхлоп:‎ детский сад — льготы, школы — льготы: ежемесячная выплата как жена военнослужащего. Мы вообще заживём, мы на моря поедем. < > А потом короче его там убьют»‎, — размечталась россиянка, не скрывая смеха.