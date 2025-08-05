Россиянку оштрафовали за радостные визги при атаке БПЛА в Ростовской области
Россиянку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ в Ростовской области
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В Горячем Ключе Краснодарского края суд оштрафовал Марину Реутт на 30 тысяч рублей за высказывания, которые сочли дискредитирующими российскую армию. Инцидент произошел 18 июля в поезде Самара — Адлер. По данным полиции, во время спора об обстрелах беспилотниками у станции Лихая в Ростовской области женщина выкрикивала слова, поддерживающие действия ВСУ.
Дело рассмотрели по статье 20.3.3 КоАП РФ. Марина признала вину и раскаялась, а суд учел её инвалидность как смягчающее обстоятельство. Отягчающих факторов не нашли. Суд решил, что её слова подрывали доверие к армии, но не тянули на уголовное преступление, и назначил штраф.
Ранее в Адлере суд оштрафовал туристку Карину Ощуркову на 30 тысяч рублей за публикацию в соцсетях ролика, снятого во время ЧС после атаки беспилотника на нефтебазу. Как выяснилось, в видео были показаны работа ПВО и действия спасательных служб, что запрещено. Ощуркова заявила, что разместила ролик, будучи пьяной, и не думала о последствиях.