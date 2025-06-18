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Регион
18 июня, 14:32

Оскорбившая бойцов СВО иркутская блогерша получила ещё одно обвинение

Блогершу, пожелавшую смерти бойцам СВО, обвинили в оскорблении полицейского

Блогерша, которая пожелала смерти бойцам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Блогерша, которая пожелала смерти бойцам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

В Иркутской области возбудили уголовное дело против блогерши, пожелавшей смерти бойцам специальной военной операции. Ей предписывают преступление по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), сообщили в региональном СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении иркутского блогера по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 35-летняя жительница Шелехова в своём аккаунте в соцсетях оскорбляла сотрудника полиции и высказывала в его адрес нецензурную брань. На данный момент проводятся все необходимые следственные действия. Фигурантка будет доставлена в следственный отдел для допроса.

Пожелавшая «сдохнуть» бойцам СВО блогерша из Иркутска отказалась извиняться за свои слова
Пожелавшая «сдохнуть» бойцам СВО блогерша из Иркутска отказалась извиняться за свои слова

Напомним, что ранее блогерша была отправлена в психоневрологический диспансер после публикаций, где желала смерти российским военнослужащим и высмеивала День России. Когда в гости к ней наведались сотрудники правоохранительных органов, девушка отказалсь открывать дверь и попасть к ней в квартиру удалось только благодаря сотрудникам МЧС.

Наталья Афонина
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