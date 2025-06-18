Оскорбившая бойцов СВО иркутская блогерша получила ещё одно обвинение

В Иркутской области возбудили уголовное дело против блогерши, пожелавшей смерти бойцам специальной военной операции. Ей предписывают преступление по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), сообщили в региональном СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении иркутского блогера по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 35-летняя жительница Шелехова в своём аккаунте в соцсетях оскорбляла сотрудника полиции и высказывала в его адрес нецензурную брань. На данный момент проводятся все необходимые следственные действия. Фигурантка будет доставлена в следственный отдел для допроса.