Оскорбившая бойцов СВО иркутская блогерша получила ещё одно обвинение
Блогершу, пожелавшую смерти бойцам СВО, обвинили в оскорблении полицейского
Блогерша, которая пожелала смерти бойцам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
В Иркутской области возбудили уголовное дело против блогерши, пожелавшей смерти бойцам специальной военной операции. Ей предписывают преступление по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), сообщили в региональном СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении иркутского блогера по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 35-летняя жительница Шелехова в своём аккаунте в соцсетях оскорбляла сотрудника полиции и высказывала в его адрес нецензурную брань. На данный момент проводятся все необходимые следственные действия. Фигурантка будет доставлена в следственный отдел для допроса.
Напомним, что ранее блогерша была отправлена в психоневрологический диспансер после публикаций, где желала смерти российским военнослужащим и высмеивала День России. Когда в гости к ней наведались сотрудники правоохранительных органов, девушка отказалсь открывать дверь и попасть к ней в квартиру удалось только благодаря сотрудникам МЧС.