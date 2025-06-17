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17 июня, 14:02

Дверь вскрыли МЧС: Пожелавшая смерти бойцам СВО иркутянка попала в психушку

RT: Желавшую смерти бойцам ВС РФ блогершу из Иркутска поместили в ПНД

Блогерша пожелала смерти бойцам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Блогерша пожелала смерти бойцам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Жительницу Иркутска, известную в соцсетях своими провокационными высказываниями, поместили в психоневрологический диспансер после публикаций, где она желала смерти российским военнослужащим и высмеивала День России. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Блогер не сопротивлялась отправке на лечение», — цитирует RT собеседника.

К слову, блогер назвала себя «маленьким человеком в огромном мире несправедливости». По её словам, она является инфлюенсером и не жалеет о случившемся. Когда к блогерше приехали сотрудники полиции, та не захотела открывать дверь. В результате попасть в квартиру удалось только благодаря МЧС.

Пожелавшая «сдохнуть» бойцам СВО блогерша из Иркутска отказалась извиняться за свои слова
Пожелавшая «сдохнуть» бойцам СВО блогерша из Иркутска отказалась извиняться за свои слова

Напомним, на днях жительница Иркутска записала видео, где прямым текстом пожелала смерти российским военнослужащим в зоне спецоперации, пообещав «отпраздновать» их гибель за бокалом вина. Этого ей показалось мало и она высказала ещё несколько нелестных вещей про Армию России. После этого ею заинтересовались в Следственном комитете.

Юрий Лысенко
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