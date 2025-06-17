Дверь вскрыли МЧС: Пожелавшая смерти бойцам СВО иркутянка попала в психушку
RT: Желавшую смерти бойцам ВС РФ блогершу из Иркутска поместили в ПНД
Блогерша пожелала смерти бойцам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Жительницу Иркутска, известную в соцсетях своими провокационными высказываниями, поместили в психоневрологический диспансер после публикаций, где она желала смерти российским военнослужащим и высмеивала День России. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Блогер не сопротивлялась отправке на лечение», — цитирует RT собеседника.
К слову, блогер назвала себя «маленьким человеком в огромном мире несправедливости». По её словам, она является инфлюенсером и не жалеет о случившемся. Когда к блогерше приехали сотрудники полиции, та не захотела открывать дверь. В результате попасть в квартиру удалось только благодаря МЧС.
Напомним, на днях жительница Иркутска записала видео, где прямым текстом пожелала смерти российским военнослужащим в зоне спецоперации, пообещав «отпраздновать» их гибель за бокалом вина. Этого ей показалось мало и она высказала ещё несколько нелестных вещей про Армию России. После этого ею заинтересовались в Следственном комитете.