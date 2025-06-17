Дверь вскрыли МЧС: Пожелавшая смерти бойцам СВО иркутянка попала в психушку

Жительницу Иркутска, известную в соцсетях своими провокационными высказываниями, поместили в психоневрологический диспансер после публикаций, где она желала смерти российским военнослужащим и высмеивала День России. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«Блогер не сопротивлялась отправке на лечение», — цитирует RT собеседника.

К слову, блогер назвала себя «маленьким человеком в огромном мире несправедливости». По её словам, она является инфлюенсером и не жалеет о случившемся. Когда к блогерше приехали сотрудники полиции, та не захотела открывать дверь. В результате попасть в квартиру удалось только благодаря МЧС.