СК начал проверку жительницы Иркутска, пожелавшей смерти бойцам СВО

В Иркутской области следователи начали проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой женщина делает высказывания, дискредитирующие Вооружённые силы РФ. Как сообщили в СК, её слова подрывают авторитет, имидж и доверие к российским военным.

«В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к ВС РФ», — говорится в сообщении.

Женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. Помимо этого, она озвучила ряд высказываний, наносящих ущерб авторитету, репутации и доверию к ВС РФ.