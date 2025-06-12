СК начал проверку жительницы Иркутска, пожелавшей смерти бойцам СВО
СК инициировал проверку жительницы Иркутска, оскорбившей бойцов СВО
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В Иркутской области следователи начали проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой женщина делает высказывания, дискредитирующие Вооружённые силы РФ. Как сообщили в СК, её слова подрывают авторитет, имидж и доверие к российским военным.
«В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к ВС РФ», — говорится в сообщении.
Женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. Помимо этого, она озвучила ряд высказываний, наносящих ущерб авторитету, репутации и доверию к ВС РФ.
Ранее уроженец Крыма Гойда Э.В. стал фигурантом дела о дискредитации ВС РФ. Мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей. По данным СМИ, он проживает в Подмосковье, работает в финансовом секторе и ранее уже привлекался к административной ответственности.