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12 июня, 16:22

СК начал проверку жительницы Иркутска, пожелавшей смерти бойцам СВО

СК инициировал проверку жительницы Иркутска, оскорбившей бойцов СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Иркутской области следователи начали проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой женщина делает высказывания, дискредитирующие Вооружённые силы РФ. Как сообщили в СК, её слова подрывают авторитет, имидж и доверие к российским военным.

«В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к ВС РФ», — говорится в сообщении.

Женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. Помимо этого, она озвучила ряд высказываний, наносящих ущерб авторитету, репутации и доверию к ВС РФ.

Путин ужесточил наказание за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям
Путин ужесточил наказание за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям

Ранее уроженец Крыма Гойда Э.В. стал фигурантом дела о дискредитации ВС РФ. Мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей. По данным СМИ, он проживает в Подмосковье, работает в финансовом секторе и ранее уже привлекался к административной ответственности.

Милена Скрипальщикова
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