Гойду обвинили в дискредитации Российской Армии

Уроженца Крыма с яркой фамилией Гойда обвинили в дискредитации Вооружённых сил России. Об этом пишет «Постньюс» со ссылкой на базу Тушинского районного суда Москвы.

Фигуранта обвиняют по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ». За это 58-летнему Гойде Э. В. грозит штраф от 35 тысяч до 50 тысяч рублей. Судебное заседание по его делу состоится 30 июня.

«Постньюс» пишет, что мужчина проживает Подмосковье и работает в финансовом секторе. До этого россиянина привлекали к ответственности за парковку на месте для инвалидов. Кроме того, удалось выяснить, что он был подписан на рассылку Алексея Навального*.

Ироничности ситуации добавляет яркая фамилия. Ведь «Гойда!» — это старинное русское междометие, которое наиболее известно как клич опричников при Иване Грозном. Его употребляли как призыв к действию или к атаке.

Ранее Life.ru сообщал, что актрису Чулпан Хаматову призывают признать иностранным агентом и привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Инициатором выступил руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев. Он выразил уверенность, что артистка открыто высказывалась против своей страны.