Потупчик порадовалась попаданию в санкционный список ЕС и написала «гойда»

Общественный деятель Кристина Потупчик отреагировала на внесение её в санкционный список Евросоюза. Она уверена, что лучше быть в нём, чем в самовольном изгнании за рубежом.

Блогер пояснила, что очень любит европейскую культуру и природу: скалы Капри, улицы Парижа, цвета Испании и селёдку по-баварски с пивом. Однако сейчас пребывание в санкционных списках является неким маркером заслуг перед Россией, что вполне устраивает Потупчик.

«Страшнее, когда наоборот: ты добровольно выбираешь сторону врага, навсегда покидаешь свой дом <...> Весь этот отряд трёхкопеечных стукачей, использованный предыдущей администрацией Белого дома и выброшенный новой на мороз, так и продолжит растворяться на чужбине на атомы, грызть друг друга до смерти за крошки с барского стола и трястись от страха в ожидании ледоруба», — пишет Потупчик в своём телеграм-канале.