Потупчик порадовалась попаданию в санкционный список ЕС и написала «гойда»
Потупчик: Лучше быть в санкционных списках ЕС, чем в самоизгнании
Кристина Потупчик. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Общественный деятель Кристина Потупчик отреагировала на внесение её в санкционный список Евросоюза. Она уверена, что лучше быть в нём, чем в самовольном изгнании за рубежом.
Блогер пояснила, что очень любит европейскую культуру и природу: скалы Капри, улицы Парижа, цвета Испании и селёдку по-баварски с пивом. Однако сейчас пребывание в санкционных списках является неким маркером заслуг перед Россией, что вполне устраивает Потупчик.
«Страшнее, когда наоборот: ты добровольно выбираешь сторону врага, навсегда покидаешь свой дом <...> Весь этот отряд трёхкопеечных стукачей, использованный предыдущей администрацией Белого дома и выброшенный новой на мороз, так и продолжит растворяться на чужбине на атомы, грызть друг друга до смерти за крошки с барского стола и трястись от страха в ожидании ледоруба», — пишет Потупчик в своём телеграм-канале.
В заключении Потупчик написала, что «теперь Европа — это мы» и процитировала лозунг «гойда».
Сегодня, 24 февраля, Европейский Союз согласовал 16-й пакет санкций против РФ. В чёрный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Также ЕС отключил 13 российских банков от системы SWIFT и ввёл запрет на экспорт игровых консолей в Россию. Кроме того, в список ограничений попали комик Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин.