Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС

Шоумен Михаил Галустян назвал своё попадание под санкции Евросоюза полной неожиданностью. Однако юморист не расстроился и пошутил, что актёров, комиков и других людей культуры — целая рать, и всех ЕС «закрыть» не сможет.

«Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех», — отметил он в беседе с aif.ru.