Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
Михаил Галустян. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Шоумен Михаил Галустян назвал своё попадание под санкции Евросоюза полной неожиданностью. Однако юморист не расстроился и пошутил, что актёров, комиков и других людей культуры — целая рать, и всех ЕС «закрыть» не сможет.
«Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех», — отметил он в беседе с aif.ru.
В разговоре с телеканалом «Звезда» Галустян подчеркнул, страны ЕС позволили себе вводить ограничения против тех, кто приносит людям улыбки и радость, так как им уже «совсем нечем крыть».
Напомним, сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций, направленных против России. В чёрный список попали в том числе шоумен Михаил Галустян, ведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный и российский шахматист, член Совфеда от Крыма Сергей Карякин. Ограничения коснулись также 74 судов, якобы входящих в «теневой флот» России, и 8 российских СМИ. Кроме того, ЕС отключил 13 российских банков от платёжной системы SWIFT и запретил экспорт игровых консолей в Россию.