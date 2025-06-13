Пожелавшая «сдохнуть» бойцам СВО блогерша из Иркутска отказалась извиняться за свои слова

В Иркутской области 35-летняя жительница города Шелехова, публично оскорбившая российских военных, была доставлена в следственный отдел. После допроса она отказалась приносить извинения, сообщает региональный СК.

Задержание женщины, оскорбившей участников СВО. Видео © Telegram / Следком38

«Мне не за что извиняться!» — заявила она.

В настоящее время СУ СК России по Иркутской области проводит доследственную проверку. Правовая оценка даётся в рамках статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых Сил РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.