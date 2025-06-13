Пожелавшая «сдохнуть» бойцам СВО блогерша из Иркутска отказалась извиняться за свои слова
Иркутская блогерша, пожелавшая смерти бойцам СВО, отказалась извиняться
В Иркутской области 35-летняя жительница города Шелехова, публично оскорбившая российских военных, была доставлена в следственный отдел. После допроса она отказалась приносить извинения, сообщает региональный СК.
Задержание женщины, оскорбившей участников СВО. Видео © Telegram / Следком38
«Мне не за что извиняться!» — заявила она.
В настоящее время СУ СК России по Иркутской области проводит доследственную проверку. Правовая оценка даётся в рамках статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых Сил РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. Помимо этого, она озвучила ряд высказываний, наносящих ущерб авторитету, репутации и доверию к ВС РФ. По данному факту СК инициировал проверку.
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