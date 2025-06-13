Нашли пьяной и с ножом: Задержана пожелавшая «сдохнуть» бойцам СВО блогерша из Иркутска
Задержана иркутская блогерша, пожелавшая смерти бойцам СВО
Блогерша пожелала смерти бойцам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
В Иркутске правоохранители задержали местную блогершу, публично желавшую смерти российским военным, сообщил источник RT в силовых структурах.
По информации собеседника, полиция прибыла к женщине домой, но она отказалась открывать дверь, утверждая, что замок неисправен. В итоге доступ в квартиру обеспечили сотрудники МЧС. Внутри блогер находилась с ножом в руках и, как утверждает источник, намеревалась причинить себе вред. Задержанная, находившаяся в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, была направлена на медицинскую экспертизу.
Источник предположил, что поведение женщины могло быть частью продуманной стратегии по самопиару с целью покинуть страну.
Региональные прокуратура, Следственный комитет и МВД начали проверку после публикации в Интернете скандального видео с участием блогера.
Напомним, что женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. Помимо этого, она озвучила ряд высказываний, наносящих ущерб авторитету, репутации и доверию к ВС РФ. По данному факту СК инициировал проверку.