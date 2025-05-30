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30 мая, 08:33

Оскорбившая участников СВО риелторша из Томска теперь работает уборщицей

Риелторша, призывавшая к браку с бойцами СВО ради выплат, работает уборщицей

Обложка © Пресс-служба томской полиции

Обложка © Пресс-служба томской полиции

Суд обязал риелторшу из Томской области отработать 80 часов на уборке муниципального предприятия за её провокационные высказывания. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области, женщина в популярном подкасте о недвижимости рекомендовала девушкам вступать в брак с участниками специальной военной операции, чтобы в случае их гибели использовать единовременные выплаты для покупки жилья.

На основании статьи 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей наказание за возбуждение ненависти или унижение человеческого достоинства, риелтору назначили административное наказание. В рамках исполнительного производства, начатого в отделении судебных приставов по Советскому району Томска, женщина уже приступила к обязательным работам. Под надзором приставов она ежедневно проводит 4 часа, убирая помещения муниципального предприятия.

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Напомним, что в Томске риелтор в одном из подкастов предложила одиноким женщинам выходить замуж за бойцов СВО, чтобы в случае их смерти на фронте сразу же становиться миллионершами, получая «гробовые» выплаты. Когда полиция начала проверку, специалист тут же заявила, что всё сказанное ею было сарказмом в адрес бессовестных женщин. Риелторша также записала видео с извинениями перед жёнами и матерями участников СВО. В Госдуме призвали лишить женщину права на брак после её слов.

Оксана Попова
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