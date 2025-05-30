Оскорбившая участников СВО риелторша из Томска теперь работает уборщицей

Суд обязал риелторшу из Томской области отработать 80 часов на уборке муниципального предприятия за её провокационные высказывания. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области, женщина в популярном подкасте о недвижимости рекомендовала девушкам вступать в брак с участниками специальной военной операции, чтобы в случае их гибели использовать единовременные выплаты для покупки жилья.