«Всё объясню»: Военблогер Алёхин ответил на обвинения в отмывании денег на гуманитарке для СВО

Военный блогер Роман Алёхин отреагировал на обвинения в свой адрес, заявив, что ему неизвестно о видео, компрометирующем его волонтёрскую деятельность. Он пообещал дать разъяснения позднее, подчеркнув, что не осознаёт своей вины.

«Друзья, дайте хоть видео посмотреть. Пока всё узнаю со слов журналистов. <...> Само видео ещё не видел. Ждите. Всё объясню», — написал Алёхин в телеграм-канале.