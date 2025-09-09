Мессенджер MAX
9 сентября, 14:36

«Всё объясню»: Военблогер Алёхин ответил на обвинения в отмывании денег на гуманитарке для СВО

Блогер Алёхин пообещал объяснить видео со схемой отмывания денег на СВО

Роман Алёхин. Обложка © Telegram / Alekhin_Telega

Военный блогер Роман Алёхин отреагировал на обвинения в свой адрес, заявив, что ему неизвестно о видео, компрометирующем его волонтёрскую деятельность. Он пообещал дать разъяснения позднее, подчеркнув, что не осознаёт своей вины.

«Друзья, дайте хоть видео посмотреть. Пока всё узнаю со слов журналистов. <...> Само видео ещё не видел. Ждите. Всё объясню», написал Алёхин в телеграм-канале.

Напомним, Романа Алёхина заподозрили в отмывании денег на помощи бойцам СВО. Видеозапись, сделанную скрытно, опубликовал SHOT. В кадре мужчина, похожий на Алёхина, излагает схему предполагаемого отмывания 200 миллионов рублей. Некая компания перечисляет благотворительному фонду блогера 200 миллионов, якобы для помощи фронту. На 150 миллионов Алёхин приобретает у этой же фирмы медицинские препараты, а остальные 50 миллионов забирает себе.

