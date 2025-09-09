Суд постановил взыскать с экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина свыше 1 млрд руб.

Бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина обязали выплатить в государственный бюджет более одного миллиарда рублей из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Данное заявление сделали пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

«Олег Сорокин, замещая в период с октября 2010 г. по октябрь 2015 г. должность главы города Нижнего Новгорода, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства занимался коммерческой деятельностью, будучи заинтересованным в деятельности компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, при этом используя свои полномочия для представления им льготных условий с целью извлечения прибыли», — говорится в сообщении.

При содействии Сорокина были заключены договоры с министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области на аренду земельных участков. На этих территориях возвели 35 домов жилого комплекса «Новая Кузнечиха». С данного проекта с 2014 по 2022 год Сорокин получил более 1,5 миллиарда рублей.

В декабре 2023 года бывшая супруга чиновника Элада Нагорная подала заявление о выходе из состава учредителей ООО Специализированный застройщик «Старт-Строй», что обязало компанию выплатить ей стоимость 60% доли. Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы эти деньги были обращены в государственный бюджет.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объёме, и более одного миллиарда рублей перечислили в бюджет. Ранее по иску Генпрокуратуры с Сорокина и аффилированных лиц уже взыскали в доход государства 1,5 миллиарда рублей, полученных в результате коррупционных нарушений.