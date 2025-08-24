Экс-прокурора из Ленобласти поймали во время получения крупной взятки в лесу
Обложка © Life.ru
Бывшего прокурора Лодейнопольского района задержали по подозрению в получении крупной взятки размером два миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«Денежные средства были получены прокурором 21 августа 2025 года в лесном массиве в городе Лодейное Поле от посредника, после чего прокурор был задержан», — уточнили в пресс-службе СК.
Уголовное дело возбудили на основании материалов Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Суд санкционировал арест подозреваемого, сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.
