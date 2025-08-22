Ивановский чиновник «обогатился» на 17 млн и попался
В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении члена регионального правительства — директора департамента дорожного хозяйства Дмитрия Вавринчука. Ему вменяют получение взятки на сумму более 17 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — прим. Life.ru) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере — прим. Life.ru) в отношении члена правительства Ивановской области — директора департамента дорожного хозяйства и транспорта. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 17 млн рублей», — говорится в сообщении.
Вавринчук получил взятку от представителя коммерческих фирм за содействие в заключении госконтрактов на ремонт и обслуживание дорог. Чиновник уже содержится под стражей по другому уголовному делу о получении взятки от другой организации-подрядчика. Задержан и подозреваемый в даче взятки. Следственные действия продолжаются: проведены обыски по месту работы и проживания руководителей фирм, собираются доказательства. Выявлением преступления занимались сотрудники ФСБ России.
Ранее сообщалось, что суд в Кузбассе вынес девятилетний срок строгого режима бывшему начальнику отдела снабжения одной из больниц за получение взяток. С декабря 2018 по август 2022 года осуждённый получал незаконные вознаграждения от директоров коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей за содействие в заключении договоров на поставку товаров и оказание услуг.