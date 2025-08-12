Экс-начальника научного центра МО РФ обвиняют во взятках на 30 млн рублей

Московский гарнизонный военный суд рассматривает дело бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму около 30 млн рублей и превышении должностных полномочий. Об этом стало известно из материалов суда.

«Игорь Рутько обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), двух преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц), а также преступления, предусмотренного пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений)», — передаёт выдержки из документа ТАСС.

По версии следствия, в 2014 году Рутько создал специальную группу для обновления электронных топографических карт и поставки их в Индию. В неё вошли старший научный сотрудник Игорь Бобров и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов. Следствие считает, что они организовали схему получения незаконных выплат: Бобров подбирал сотрудников, готовых за взятку получать надбавки и премии, Долгов оформлял документы, а Рутько обеспечивал общее покровительство и влиял на размер выплат.

В материалах дела фигурируют семь эпизодов получения взяток в особо крупном размере, два эпизода в крупном размере группой лиц, а также превышение полномочий из корыстных побуждений. Рутько заключил досудебное соглашение, дело рассматривается в особом порядке. Сейчас он находится под домашним арестом.