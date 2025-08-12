Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 06:27

Экс-начальника научного центра МО РФ обвиняют во взятках на 30 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

Московский гарнизонный военный суд рассматривает дело бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму около 30 млн рублей и превышении должностных полномочий. Об этом стало известно из материалов суда.

«Игорь Рутько обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), двух преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц), а также преступления, предусмотренного пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстных побуждений)»,передаёт выдержки из документа ТАСС.

По версии следствия, в 2014 году Рутько создал специальную группу для обновления электронных топографических карт и поставки их в Индию. В неё вошли старший научный сотрудник Игорь Бобров и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов. Следствие считает, что они организовали схему получения незаконных выплат: Бобров подбирал сотрудников, готовых за взятку получать надбавки и премии, Долгов оформлял документы, а Рутько обеспечивал общее покровительство и влиял на размер выплат.

В материалах дела фигурируют семь эпизодов получения взяток в особо крупном размере, два эпизода в крупном размере группой лиц, а также превышение полномочий из корыстных побуждений. Рутько заключил досудебное соглашение, дело рассматривается в особом порядке. Сейчас он находится под домашним арестом.

Суд вынес приговор генералу Путилову за взятку на 10 миллионов
Суд вынес приговор генералу Путилову за взятку на 10 миллионов

Ранее Life.ru сообщал, что Хамовнический суд Москвы объявит решение по делу трёх петербургских генералов МВД — Ивана Абакумова, Сергея Умнова и Алексея Семёнова. Их обвиняют в получении взяток на общую сумму 64 миллионов рублей. Согласно позиции обвинения, Умнову грозит до 12 лет заключения, а его подсудимым коллегам — 11,5 и 11 лет.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar