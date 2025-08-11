Суд вынес приговор генералу Путилову за взятку на 10 миллионов
Экс-главу автобронетанковой службы ЦВО Путилова осудили на 8,5 года за взятку
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Суд приговорил бывшего руководителя автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) Дениса Путилова к 8,5 года колонии и лишил его звания генерал-майора по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Следственные органы Главного военного управления СК РФ предоставили доказательства, которые суд счёл достаточными для признания генерал-майора запаса виновным. Его обвинили в получении крупной взятки при исполнении государственного оборонного заказа по статье 290 УК РФ (часть 6).
Как установило следствие, в 2023–2024 годах между военным ведомством и индивидуальным предпринимателем Чудиновым были заключены контракты на ремонт и обслуживание техники на сумму в несколько миллионов рублей. Контроль за их исполнением входил в обязанности Путилова.
В ходе расследования выяснилось, что экс-начальник автобронетанковой службы получил от представителя предпринимателя 10 миллионов рублей за покровительство. В результате условия контракта не были выполнены, что нанесло существенный ущерб Министерству обороны РФ.
Суд приговорил Путилова к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили звания генерал-майора и запретили в течение шести лет занимать руководящие должности в государственных органах.
Напомним, о задержании самого Путилова стало известно 18 сентября. Согласно материалам следствия, в 2023 году он заключил контракт с бизнесменом Чудиновым на выполнение государственного заказа на сумму свыше 140 миллионов рублей по ремонту военной техники. В целях уменьшения контроля и получения дополнительных преимуществ при выполнении гособоронзаказа Путилов получил взятку в размере 10 миллионов рублей от представителя индивидуального предпринимателя Чудинова.