Суд вынес приговор генералу Путилову за взятку на 10 миллионов

Суд приговорил бывшего руководителя автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) Дениса Путилова к 8,5 года колонии и лишил его звания генерал-майора по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следственные органы Главного военного управления СК РФ предоставили доказательства, которые суд счёл достаточными для признания генерал-майора запаса виновным. Его обвинили в получении крупной взятки при исполнении государственного оборонного заказа по статье 290 УК РФ (часть 6).

Как установило следствие, в 2023–2024 годах между военным ведомством и индивидуальным предпринимателем Чудиновым были заключены контракты на ремонт и обслуживание техники на сумму в несколько миллионов рублей. Контроль за их исполнением входил в обязанности Путилова.

В ходе расследования выяснилось, что экс-начальник автобронетанковой службы получил от представителя предпринимателя 10 миллионов рублей за покровительство. В результате условия контракта не были выполнены, что нанесло существенный ущерб Министерству обороны РФ.

Суд приговорил Путилова к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили звания генерал-майора и запретили в течение шести лет занимать руководящие должности в государственных органах.