Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны Кузнецову до 12 октября
Бывший главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Обложка © Главное управление кадров Минобороны РФ
Генерал-лейтенанту, бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову ещё на два месяца продлили арест по делу о получении взятки в размере более 80 миллионов рублей. Такое решение принял Второй Западный окружной военный суд.
Суд постановил оставить его под стражей до 12 октября. К этому времени обвиняемый и его защита должны завершить ознакомление с материалами следствия. После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено для рассмотрения по существу.
Параллельно Мосгорсуд продлил срок ареста предпринимателю Лёве Мартиросяну, который, предположительно, является взяткодателем по этому делу.
Напомним, в мае 2024 года генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки. В ходе обысков у него нашли наличные, а также золотые монеты. Кроме того, Кузнецову инкриминируется получение взятки в виде коттеджа на Кубани. Отметим, что официальные доходы военного не позволили бы ему стать обладателем такой роскоши.