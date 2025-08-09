Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 10:19

Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны Кузнецову до 12 октября

Бывший главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Обложка © Главное управление кадров Минобороны РФ

Бывший главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. Обложка © Главное управление кадров Минобороны РФ

Генерал-лейтенанту, бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову ещё на два месяца продлили арест по делу о получении взятки в размере более 80 миллионов рублей. Такое решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Суд постановил оставить его под стражей до 12 октября. К этому времени обвиняемый и его защита должны завершить ознакомление с материалами следствия. После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено для рассмотрения по существу.

Параллельно Мосгорсуд продлил срок ареста предпринимателю Лёве Мартиросяну, который, предположительно, является взяткодателем по этому делу.

Главный кадровик Минобороны Кузнецов объяснил происхождение своих активов
Главный кадровик Минобороны Кузнецов объяснил происхождение своих активов

Напомним, в мае 2024 года генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в получении взятки. В ходе обысков у него нашли наличные, а также золотые монеты. Кроме того, Кузнецову инкриминируется получение взятки в виде коттеджа на Кубани. Отметим, что официальные доходы военного не позволили бы ему стать обладателем такой роскоши.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar