Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны Кузнецову до 12 октября

Генерал-лейтенанту, бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову ещё на два месяца продлили арест по делу о получении взятки в размере более 80 миллионов рублей. Такое решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Суд постановил оставить его под стражей до 12 октября. К этому времени обвиняемый и его защита должны завершить ознакомление с материалами следствия. После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено для рассмотрения по существу.

Параллельно Мосгорсуд продлил срок ареста предпринимателю Лёве Мартиросяну, который, предположительно, является взяткодателем по этому делу.