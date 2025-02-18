Главный кадровик Минобороны Кузнецов объяснил происхождение своих активов
Бывший глава Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов предоставил следствию информацию о происхождении своих активов, которые он считал необходимыми для достойной старости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
В своих показаниях генерал утверждает, что через своего делового партнера Льва Мартиросяна он инвестировал в строительство мини-гостиницы в Краснодаре, рассчитывая на доходы от этого бизнеса как на источник средств после выхода на пенсию. Следственные органы полагают, что кубанский предприниматель приобрел и зарегистрировал на жену генерала земельный участок с построенным на нем домом площадью более тысячи квадратных метров, стоимость которого составляет 30,5 миллиона рублей. В свою очередь, следствие считает, что Кузнецов обеспечил компанию Мартиросяна госконтрактами.
Генерал опровергает эти обвинения и утверждает, что у него есть расписки о передаче своему партнеру денег для приобретения недвижимости. Он также готов дать показания о наличных средствах, найденных в его доме во время обыска, речь идет о 100 миллионах рублей в разных валютах. Кузнецов отмечает, что в 2014 году его семья конвертировала свои сбережения в доллары и евро.
Напомним, в мае 2024 года генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовали по подозрению в коррупции. Правоохранители нашли у него дома кучу налички и золотые монеты. По данным следствия, предприниматель Мартиросян подарил Кузнецову гигантский дом и участок земли на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Отметим, что официальные доходы генерала не позволили бы ему приобрести такие хоромы.