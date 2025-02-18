Главный кадровик Минобороны Кузнецов объяснил происхождение своих активов

Бывший глава Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов предоставил следствию информацию о происхождении своих активов, которые он считал необходимыми для достойной старости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В своих показаниях генерал утверждает, что через своего делового партнера Льва Мартиросяна он инвестировал в строительство мини-гостиницы в Краснодаре, рассчитывая на доходы от этого бизнеса как на источник средств после выхода на пенсию. Следственные органы полагают, что кубанский предприниматель приобрел и зарегистрировал на жену генерала земельный участок с построенным на нем домом площадью более тысячи квадратных метров, стоимость которого составляет 30,5 миллиона рублей. В свою очередь, следствие считает, что Кузнецов обеспечил компанию Мартиросяна госконтрактами.