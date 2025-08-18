Экс-начальник больницы в Кузбассе получил девять лет тюрьмы за взятки

Суд в Кузбассе вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отдела снабжения больницы, отправив его за решетку на девять лет строгого режима за взятки. Об этом сообщают пресс-службы следственного управления СК, прокуратуры и УФСБ по Кемеровской области.

«Установлено, что… с декабря 2018 по август 2022 года осуждённый получал от директоров различных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в создании благоприятных условий для заключения договоров на покупку товаров и услуг, поставляемых и оказываемых их фирмами», – сообщает пресс-служба СК.

По данным пресс-службы СУ СК по региону, мужчина обогатился более чем на 1,5 миллиона рублей благодаря договоренностям с двумя коммерческими директорами и двумя предпринимателями. Информацию о коррупционной схеме выявили сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кузбассу. После совместных действий материалы были переданы следователям.

Подозреваемый был задержан. В рамках расследования на его активы и денежные средства наложен арест на сумму свыше 24 миллионов рублей. Хотя ведомства не раскрывают личность фигуранта, информированный источник сообщил, что им является бывший работник областной больницы Павел Бойко. Представители прокуратуры уточнили, что подсудимый признал свою вину лишь частично.