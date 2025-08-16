Чиновника из Белгородской области арестовали за крупную растрату

Заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева отправили в СИЗО. Его обвинили в растрате средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Губарева Владимира Иосифовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 02 месяца», — отмечает пресс-служба.