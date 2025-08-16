Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 11:44

Чиновника из Белгородской области арестовали за крупную растрату

Замглавы Старого Оскола Губарев арестован по делу о крупной растрате

Владимир Губарев. Обложка © Telegram/ Суды общей юрисдикции города Москвы

Владимир Губарев. Обложка © Telegram/ Суды общей юрисдикции города Москвы

Заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева отправили в СИЗО. Его обвинили в растрате средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Губарева Владимира Иосифовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 02 месяца», — отмечает пресс-служба.

Экс-чиновник МО РФ Пастухов приговорён к 4 годам за злоупотребление полномочиями
Экс-чиновник МО РФ Пастухов приговорён к 4 годам за злоупотребление полномочиями

Ранее бывшего замглавы Центра поддержки при МЭР Андерея Шестакова обвинили в хищении 28 млн рублей. Ему инкриминируют четыре особо тяжких статьи: растрату и мошенничество в особо крупных размерах, получение взятки и отмывание денег. Согласно следствию, чиновник похитил деньги, выделенные на обслуживание правительственного комплекса в «Москва-Сити».

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar