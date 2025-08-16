Чиновника из Белгородской области арестовали за крупную растрату
Замглавы Старого Оскола Губарев арестован по делу о крупной растрате
Заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева отправили в СИЗО. Его обвинили в растрате средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Губарева Владимира Иосифовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 02 месяца», — отмечает пресс-служба.
Ранее бывшего замглавы Центра поддержки при МЭР Андерея Шестакова обвинили в хищении 28 млн рублей. Ему инкриминируют четыре особо тяжких статьи: растрату и мошенничество в особо крупных размерах, получение взятки и отмывание денег. Согласно следствию, чиновник похитил деньги, выделенные на обслуживание правительственного комплекса в «Москва-Сити».