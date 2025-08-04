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4 августа, 11:26

Экс-чиновник МО РФ Пастухов приговорён к 4 годам за злоупотребление полномочиями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

К четырём годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями приговорён бывший советник отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Сергей Пастухов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Следствием установлено, что в 2018-2019 годах Пастухов путём изготовления поддельного документа незаконно передал государственную собственность – земельный участок в Ленинградской области в собственность иных лиц», — говорится в сообщении.

В результате Минобороны был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей. Пастухова признали виновным по части 3 статьи 285 УК РФ. Помимо лишения свободы, ему запретили занимать должности в органах власти в течение двух лет после освобождения.

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Ранее к девяти годам строгого режима был приговорён экс-глава службы утилизации Главного автобронетанкового управления Илья Тимофеев. Он получил взятку в размере трёх миллионов рублей. Суд также назначил ему штраф почти в шесть миллионов и постановил конфисковать часть незаконно полученных средств.

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Милена Скрипальщикова
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