Экс-чиновник МО РФ Пастухов приговорён к 4 годам за злоупотребление полномочиями

К четырём годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями приговорён бывший советник отдела земельных правоотношений департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Сергей Пастухов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Следствием установлено, что в 2018-2019 годах Пастухов путём изготовления поддельного документа незаконно передал государственную собственность – земельный участок в Ленинградской области в собственность иных лиц», — говорится в сообщении.

В результате Минобороны был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей. Пастухова признали виновным по части 3 статьи 285 УК РФ. Помимо лишения свободы, ему запретили занимать должности в органах власти в течение двух лет после освобождения.