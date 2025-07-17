Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны РФ Попову

235-й гарнизонный военный суд решил оставить экс-заместителя министра обороны РФ, генерала армии Павла Попова под стражей до 30 августа, продлив срок его содержания в изоляторе. Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и ряде других серьезных правонарушений. Как стало известно, заседание прошло за закрытыми дверями и без участия самого генерала, который был госпитализирован.

Суд постановил, что Попов должен оставаться под арестом до конца августа. Адвокаты генерала, комментируя решение, сообщили, что намерены его обжаловать, выразив несогласие с выводами следствия и суда.