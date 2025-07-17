Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны РФ Попову
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235-й гарнизонный военный суд решил оставить экс-заместителя министра обороны РФ, генерала армии Павла Попова под стражей до 30 августа, продлив срок его содержания в изоляторе. Попова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и ряде других серьезных правонарушений. Как стало известно, заседание прошло за закрытыми дверями и без участия самого генерала, который был госпитализирован.
Суд постановил, что Попов должен оставаться под арестом до конца августа. Адвокаты генерала, комментируя решение, сообщили, что намерены его обжаловать, выразив несогласие с выводами следствия и суда.
Генерала армии Павла Попова, бывшего замминистра обороны РФ, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия. По версии следствия, он создал организованную преступную группу для хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот», используя их для личного обогащения, включая строительство дома, бани и гаража на своем участке. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 60 млн рублей.