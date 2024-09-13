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13 сентября, 07:43

На счетах IT-генерала Попова нашли более 30 млн украденных денег, они арестованы

СК арестовал более 30 млн рублей на счетах экс-замминистра обороны Попова

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов. Фото © ТАСС / Булкин Сергей

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов. Фото © ТАСС / Булкин Сергей

Сотрудники Главного военного следственного управления СК РФ в рамках предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нашли более 30 млн рублей на счетах экс-замминистра обороны России Павла Попова, они были арестованы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

«На счетах обвиняемого — бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», – доложила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Кроме того, арест был наложен на имущество других обвиняемых — заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Речь идёт о сумме более 60 миллионов рублей.

Сытая семья IT-генерала: Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию
Сытая семья IT-генерала: Как живёт бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, арестованный за коррупцию

Ранее арестованному бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. У Попова была найдена недвижимость на сотни миллионов рублей. О задержании директора парка «Патриот» Ахмедова и генерал-майора Владимира Шестерова стало известно 5 августа. Они подозреваются в хищении более 40 миллионов рублей. Ахмедову и Шестерову также светит до 10 лет тюрьмы. Шестерова отправили под домашний арест, а Ахмедова — в СИЗО.

Владимир Озеров
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