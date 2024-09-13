На счетах IT-генерала Попова нашли более 30 млн украденных денег, они арестованы

Сотрудники Главного военного следственного управления СК РФ в рамках предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нашли более 30 млн рублей на счетах экс-замминистра обороны России Павла Попова, они были арестованы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

«На счетах обвиняемого — бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», – доложила официальный представитель СК России Светлана Петренко.