Генерала Попова обвинили в создании ОПГ по хищению денег Минобороны

Обвинения против бывшего замминистра Минобороны РФ, генерала армии Павла Попова выдвинула главная военная прокуратура России. Его считают создателем организованной преступной группы, занимавшейся хищением средств, выделенных на строительство парка «Патриот». Об этом стало известно на заседании суда.

«Не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание организованной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот», — цитирует представителя прокуратуры ТАСС.