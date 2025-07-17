Генерала Попова обвинили в создании ОПГ по хищению денег Минобороны
Бывшего замминистра обороны Попова обвинили в создании преступной группы
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Обвинения против бывшего замминистра Минобороны РФ, генерала армии Павла Попова выдвинула главная военная прокуратура России. Его считают создателем организованной преступной группы, занимавшейся хищением средств, выделенных на строительство парка «Патриот». Об этом стало известно на заседании суда.
«Не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание организованной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот», — цитирует представителя прокуратуры ТАСС.
В эту преступную группу Попов привлёк директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Согласно обвинению, экс-замминистра обороны осуществлял общее руководство и покровительство группы, тогда как Ахмедов и Шестеров занимались реализацией его замыслов на практике.
При этом в Минобороны дали Попову хорошую характеристику. Также, помимо создания ОПГ и особо крупного мошенничества, экс-замминистра обороны подозревают в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.