Оборот оружия и подлог: Против арестованного генерала Попова выдвинуты новые обвинения
СК: Экс-замглавы МО РФ Попова обвинили в незаконном обороте оружия
Павел Попов. Обложка © Минобороны.РФ
Следствие выдвинуло новые обвинения в отношении экс-замминистра обороны Павла Попова, сейчас ему также вменяются служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия», продолжается», — уточнила она.
Напомним, в период с 2021 по 2024 годы Павел Попов, занимая должность ответственного за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», незаконно обогащался за его счёт. Общая сумма предполагаемого хищения составляет более 30 млн рублей. 8 мая Попов был переведён из СИЗО в больницу из-за обострения хронического заболевания. Военный суд продлил срок ареста до 21 июля. Сам Попов вину не признаёт. По словам его адвоката, состояние здоровья подзащитного вызывает опасения и не даёт ему участвовать в следственных экспериментах. Подельниками обвиняемого были замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директора ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» Вячеслав Ахмедов.