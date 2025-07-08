Оборот оружия и подлог: Против арестованного генерала Попова выдвинуты новые обвинения

Следствие выдвинуло новые обвинения в отношении экс-замминистра обороны Павла Попова, сейчас ему также вменяются служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, в период с 2021 по 2024 годы Павел Попов, занимая должность ответственного за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», незаконно обогащался за его счёт. Общая сумма предполагаемого хищения составляет более 30 млн рублей. 8 мая Попов был переведён из СИЗО в больницу из-за обострения хронического заболевания. Военный суд продлил срок ареста до 21 июля. Сам Попов вину не признаёт. По словам его адвоката, состояние здоровья подзащитного вызывает опасения и не даёт ему участвовать в следственных экспериментах. Подельниками обвиняемого были замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директора ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» Вячеслав Ахмедов.