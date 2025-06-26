Адвокат Сагач: Состояние экс-замглавы Минобороны Попова оценивается как тяжёлое
Павел Попов. Обложка © Минобороны.РФ
Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации генерал Павел Попов находится в тяжёлом состоянии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.
По словам защитника, врачи не дают никаких прогнозов относительно дальнейшего развития ситуации. Состояние здоровья Попова исключает его участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях.
«Наш подзащитный продолжает находиться в НИИ имени Склифосовского в тяжёлом состоянии, исключающем его участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях. Врачи не дают пока никаких прогнозов», — отметил Сагач.
8 мая Попов был переведён из СИЗО в больницу из-за обострения хронического заболевания. Ещё до ареста у него были диагностированы проблемы с избыточным весом, повышенным давлением, сердцем и уровнем сахара в крови. Военный суд продлил срок ареста до 21 июля. Генерал был задержан 29 августа прошлого года, ему предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Свою вину он не признаёт.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы Павел Попов, занимая должность ответственного за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», незаконно обогащался за его счёт. В частности, ему вменяется организация обустройства загородного участка в Подмосковье за счёт средств парка, а также принуждение подрядчиков к выполнению строительно-монтажных работ на его территории. Общая сумма предполагаемого хищения составляет более 30 млн рублей.