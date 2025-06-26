Адвокат Сагач: Состояние экс-замглавы Минобороны Попова оценивается как тяжёлое

Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации генерал Павел Попов находится в тяжёлом состоянии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Сагач.

По словам защитника, врачи не дают никаких прогнозов относительно дальнейшего развития ситуации. Состояние здоровья Попова исключает его участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях.

«Наш подзащитный продолжает находиться в НИИ имени Склифосовского в тяжёлом состоянии, исключающем его участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях. Врачи не дают пока никаких прогнозов», — отметил Сагач.

8 мая Попов был переведён из СИЗО в больницу из-за обострения хронического заболевания. Ещё до ареста у него были диагностированы проблемы с избыточным весом, повышенным давлением, сердцем и уровнем сахара в крови. Военный суд продлил срок ареста до 21 июля. Генерал был задержан 29 августа прошлого года, ему предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Свою вину он не признаёт.