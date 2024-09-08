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8 сентября, 06:00

Адвокат рассказал о судьбе арестованного имущества IT-генерала Попова

Арестованное имущество экс-замминистра обороны Попова до сих пор в его владении

Генерал армии Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Генерал армии Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Арестованное имущество бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве на 30 млн рублей, до сих пор находится в его собственности. О судьбе имущества офицера рассказал его адвокат Игорь Дюкин.

По словам защитника, обеспечительный арест касается лишь операций с этим имущество. В частности, арестованные дом, автомобиль и мотоцикл Попова нельзя продать или подарить. Но имущество всё равно находится в праве собственности генерала. Попов им владеет и имеет право пользоваться, объяснил адвокат.

«После приговора суда по его делу будет решена дальнейшая судьба этого имущества», — отметил Дюкин в беседе с ТАСС.

Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны России Павла Попова
Суд арестовал имущество бывшего замминистра обороны России Павла Попова

Как уже писал Life.ru, экс-замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он, будучи ответственным за парк «Патриот», вместе с сообщниками получил 30 миллионов рублей. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей.

Андрей Бражников
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