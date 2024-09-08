Адвокат рассказал о судьбе арестованного имущества IT-генерала Попова

Арестованное имущество бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве на 30 млн рублей, до сих пор находится в его собственности. О судьбе имущества офицера рассказал его адвокат Игорь Дюкин.

По словам защитника, обеспечительный арест касается лишь операций с этим имущество. В частности, арестованные дом, автомобиль и мотоцикл Попова нельзя продать или подарить. Но имущество всё равно находится в праве собственности генерала. Попов им владеет и имеет право пользоваться, объяснил адвокат.