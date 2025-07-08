СК: Дело директора парка «Патриот» Ахмедова и генерала Шестерова передано в суд

В суд переданы уголовные дела о краже бюджетных денег из парка «Патриот». Следствие собрало достаточно доказательств против директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере и подделке документов (ст. 159, ч. 4 и ст. 292, ч. 2 УК РФ). По версии следствия, в 2022–2024 годах они вместе с экс-замминистра обороны Павлом Поповым фальсифицировали документы о строительных работах в парке и похитили более 25 млн рублей, нанеся ущерб Минобороны. Чтобы гарантировать выплаты (штрафы, иск и др.), их имущество арестовали на сумму свыше 100 млн рублей.

Шестеров и Ахмедов полностью признали вину и пошли на сделку со следствием. Их дела уже переданы в суд.

Уголовное дело против Попова ещё расследуется. Его обвиняют не только в мошенничестве и подлоге, но и в злоупотреблении властью и нарушении правил обращения с оружием (ст. 286 и ст. 222 УК РФ).