Дом, баня и гараж: Стало известно, куда генерал Попов влил миллионы парка «Патриот»

Финансовые средства, выделенные для развития парка «Патриот», были потрачены на строительство домов для сына экс-замминистра обороны генерала Павла Попова, который сейчас является фигурантом уголовного дела о хищении около 30 миллионов рублей бюджетных денег. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

«На принадлежащем сыну Попова земельном участке... за счёт денежных средств, выделенных на обустройство парка «Патриот», были возведены и оборудованы под ключ... двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж», — уточнили в ведомстве.