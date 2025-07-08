Дом, баня и гараж: Стало известно, куда генерал Попов влил миллионы парка «Патриот»
Прокуратура: Деньги парка «Патриот» ушли на строительство домов для сына Попова
Павел Попов. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Финансовые средства, выделенные для развития парка «Патриот», были потрачены на строительство домов для сына экс-замминистра обороны генерала Павла Попова, который сейчас является фигурантом уголовного дела о хищении около 30 миллионов рублей бюджетных денег. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.
«На принадлежащем сыну Попова земельном участке... за счёт денежных средств, выделенных на обустройство парка «Патриот», были возведены и оборудованы под ключ... двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж», — уточнили в ведомстве.
При этом все строительные работы проводились по документам как обустройство объектов, якобы необходимых для парка «Патриот».
Напомним, с 2021 по 2024 годы Павел Попов, занимая должность ответственного за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», незаконно обогащался за его счёт. Общая сумма предполагаемого хищения составляет около 30 миллионов рублей. Попов отказался признавать свою вину. Также соучастниками преступления стали экс-директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. Оба признали свою вину. В отношении Попова расследование продолжается. Ему также вменяются служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.