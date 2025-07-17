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17 июля, 08:31

«Характеризуется положительно»: Минобороны заступилось за обвиняемого в хищениях генерала Попова

ТАСС: Экс-замминистра обороны генералу Попову МО дало хорошую характеристику

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Российское оборонное ведомство высоко оценило заслуги бывшего заместителя министра, генерала армии Павла Попова, которого подозревают в мошенничестве в связи со строительством парка «Патриот». Об этом рассказал корреспондент ТАСС, присутствовавший на заседании в Одинцовском гарнизонном суде.

«Попов по месту службы характеризуется положительно, ранее судим не был», — заявил представитель военной прокуратуры.

По версии следствия, Попов сыграл одну из центральных ролей в схеме мошенничества, в результате которой из бюджета могли быть похищены десятки миллионов рублей.

Дом, баня и гараж: Стало известно, куда генерал Попов влил миллионы парка «Патриот»
Дом, баня и гараж: Стало известно, куда генерал Попов влил миллионы парка «Патриот»

Ранее следствие выдвинуло новые обвинения против генерала армии Павла Попова. Теперь, помимо особо крупного мошенничества, экс-замминистра обороны подозревают также в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

Милена Скрипальщикова
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