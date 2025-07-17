«Характеризуется положительно»: Минобороны заступилось за обвиняемого в хищениях генерала Попова

Российское оборонное ведомство высоко оценило заслуги бывшего заместителя министра, генерала армии Павла Попова, которого подозревают в мошенничестве в связи со строительством парка «Патриот». Об этом рассказал корреспондент ТАСС, присутствовавший на заседании в Одинцовском гарнизонном суде.

«Попов по месту службы характеризуется положительно, ранее судим не был», — заявил представитель военной прокуратуры.

По версии следствия, Попов сыграл одну из центральных ролей в схеме мошенничества, в результате которой из бюджета могли быть похищены десятки миллионов рублей.