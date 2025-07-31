Суд приговорил к 9 годам экс-начальника службы утилизации ГАБТУ МО РФ Тимофеева
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Суд приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего начальнику службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илье Тимофееву. Он обвинялся в получении взятки в размере 3 миллионов рублей. Приговор огласили на заседании Московского гарнизонного военного суда.
Тимофеева признали виновным в совершении преступления. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 5,9 миллиона рублей. Помимо этого судья постановил конфисковать у него сумму, соответствующую размеру взятки – 1,2 миллиона. Отмечается, что прокурор запрашивал назначить подсудимому 10 лет колонии.
Напомним, что Тимофеева задержали в конце августа 2023 года. Он обвинялся в получении крупной взятки в размере почти трёх миллионов и злоупотреблении должностными полномочиями. Полковник хотел отправиться на СВО, чтобы загладить вину, но его просьбу отклонили. Позже против него возбудили второе уголовное дело, обвинив в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Во время заседаний защита настаивала на невиновности Тимофеева, сам он также не признал вину.