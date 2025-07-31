Суд приговорил к 9 годам экс-начальника службы утилизации ГАБТУ МО РФ Тимофеева

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего начальнику службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илье Тимофееву. Он обвинялся в получении взятки в размере 3 миллионов рублей. Приговор огласили на заседании Московского гарнизонного военного суда.

Тимофеева признали виновным в совершении преступления. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 5,9 миллиона рублей. Помимо этого судья постановил конфисковать у него сумму, соответствующую размеру взятки – 1,2 миллиона. Отмечается, что прокурор запрашивал назначить подсудимому 10 лет колонии.