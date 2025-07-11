Прокуратура запросила срок для экс-начальника службы в МО Тимофеева
Прокурор запросил 10 лет колонии для отвечавшего за утилизацию бронетехники в МО
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Гособвинение запросило срок для экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковника Ильи Тимофеева. Ведомство просит приговорить его к десяти годам лишения свободы. Военный подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Во время заседания прокурор попросил суд назначить фигуранту дела десять лет колонии строгого режима, лишить звания полковника и оштрафовать на 5,9 миллиона рублей. Гособвинитель также настаивал, чтобы у Тимофеева конфисковали денежную сумму, которая соответствовала бы полученной взятке — 2 961 800 рублей. Защита Тимофеева настаивает на невиновности подсудимого, сам он также не признал вину.
Напомним, что Тимофеева задержали в конце августа 2023 года. Его обвинили в получении крупной взятки в размере почти трёх миллионов и злоупотреблении должностными полномочиями. Полковник хотел отправиться на СВО, чтобы загладить вину, но его просьбу отклонили. Позже против него возбудили второе уголовное дело, обвинив в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, что повлекло за собой тяжкие последствия.