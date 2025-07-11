Прокуратура запросила срок для экс-начальника службы в МО Тимофеева

Гособвинение запросило срок для экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковника Ильи Тимофеева. Ведомство просит приговорить его к десяти годам лишения свободы. Военный подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Во время заседания прокурор попросил суд назначить фигуранту дела десять лет колонии строгого режима, лишить звания полковника и оштрафовать на 5,9 миллиона рублей. Гособвинитель также настаивал, чтобы у Тимофеева конфисковали денежную сумму, которая соответствовала бы полученной взятке — 2 961 800 рублей. Защита Тимофеева настаивает на невиновности подсудимого, сам он также не признал вину.