Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 10:45

Фигуранту дела о взятке в службе утилизации Минобороны предъявили новое обвинение

ТАСС: На экс-главу утилизации ГАБТУ МО РФ Тимофеева возбуждено второе дело

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour

В отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Ильи Тимофеева возбудили второе уголовное дело. Как сообщила ТАСС его адвокат Юлия Нитченко, он обвиняется во взяточничестве и злоупотреблениями полномочиями.

Тимофеева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, что повлекло за собой тяжкие последствия. По словам собеседницы агентства, её клиент заканчивает ознакомления с материалами. На данный момент дело готово к передаче в суд. Адвокат также раскрыла, что новое обвинение касается заключения пяти госконтрактов между Минобороны РФ и компанией «Спецтехника».

Напомним, что Тимофеева задержали в конце августа 2023 года. Его обвинили в получении крупной взятки в размере почти трёх миллионов и злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы были переданы в военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Позже стало известно, что Тимофеев хотел отправиться на СВО, чтобы загладить вину, но его просьбу отклонили.

Суд в Москве арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве
Суд в Москве арестовал замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве

Ранее стало известно, что было приостановлено производство по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, который обвиняется в получении взяток на сумму 50,5 миллиона рублей. Взамен на деньги он способствовал заключению госконтрактов с подведомственными Минстрою организациями.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar