Фигуранту дела о взятке в службе утилизации Минобороны предъявили новое обвинение
ТАСС: На экс-главу утилизации ГАБТУ МО РФ Тимофеева возбуждено второе дело
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В отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Ильи Тимофеева возбудили второе уголовное дело. Как сообщила ТАСС его адвокат Юлия Нитченко, он обвиняется во взяточничестве и злоупотреблениями полномочиями.
Тимофеева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, что повлекло за собой тяжкие последствия. По словам собеседницы агентства, её клиент заканчивает ознакомления с материалами. На данный момент дело готово к передаче в суд. Адвокат также раскрыла, что новое обвинение касается заключения пяти госконтрактов между Минобороны РФ и компанией «Спецтехника».
Напомним, что Тимофеева задержали в конце августа 2023 года. Его обвинили в получении крупной взятки в размере почти трёх миллионов и злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы были переданы в военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Позже стало известно, что Тимофеев хотел отправиться на СВО, чтобы загладить вину, но его просьбу отклонили.
Ранее стало известно, что было приостановлено производство по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, который обвиняется в получении взяток на сумму 50,5 миллиона рублей. Взамен на деньги он способствовал заключению госконтрактов с подведомственными Минстрою организациями.