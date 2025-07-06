Фигуранту дела о взятке в службе утилизации Минобороны предъявили новое обвинение

В отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ Ильи Тимофеева возбудили второе уголовное дело. Как сообщила ТАСС его адвокат Юлия Нитченко, он обвиняется во взяточничестве и злоупотреблениями полномочиями.

Тимофеева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, что повлекло за собой тяжкие последствия. По словам собеседницы агентства, её клиент заканчивает ознакомления с материалами. На данный момент дело готово к передаче в суд. Адвокат также раскрыла, что новое обвинение касается заключения пяти госконтрактов между Минобороны РФ и компанией «Спецтехника».

Напомним, что Тимофеева задержали в конце августа 2023 года. Его обвинили в получении крупной взятки в размере почти трёх миллионов и злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы были переданы в военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Позже стало известно, что Тимофеев хотел отправиться на СВО, чтобы загладить вину, но его просьбу отклонили.