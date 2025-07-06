Суд приостановил дело бывшего вице-премьера Чувашии по делу о взятках на 50 млн

Производство по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, обвиняемого в получении взяток на сумму 50,5 миллионов рублей, временно остановлено. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Следствие установило, что в период с августа 2022 по март 2024 года Данилов, занимая должность замглавы правительства Чувашии — министра строительства и ЖКХ республики, систематически получал взятки. Деньги и ценности передавались ему как лично, так и через посредника от представителей двух коммерческих структур. Взамен чиновник способствовал заключению госконтрактов с подведомственными Минстрою организациями.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а в марте 2024 года передано в суд.

Однако в материалах появилась запись: «Производство по делу приостановлено».

В рамках расследования группа следователей провела масштабную работу: допрошено свыше 300 свидетелей, проведено 42 обыска и выемки документов, 54 осмотра вещественных доказательств и 26 судебных экспертиз. Для возмещения ущерба суд по ходатайству следствия арестовал имущество фигурантов.

Павел Данилов, хотя и подтвердил факт получения денег, но отрицает состав взятки в особо крупном размере. По его версии, он планировал похитить эти средства мошенническим путём.