Суд приостановил дело бывшего вице-премьера Чувашии по делу о взятках на 50 млн
Суд приостановил дело экс-вице-премьера Чувашии Данилова, обвиняемого во взятках
Павел Данилов при задержании. Обложка © Telegram / «ЧувашияСледком»
Производство по уголовному делу в отношении бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, обвиняемого в получении взяток на сумму 50,5 миллионов рублей, временно остановлено. Об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».
Следствие установило, что в период с августа 2022 по март 2024 года Данилов, занимая должность замглавы правительства Чувашии — министра строительства и ЖКХ республики, систематически получал взятки. Деньги и ценности передавались ему как лично, так и через посредника от представителей двух коммерческих структур. Взамен чиновник способствовал заключению госконтрактов с подведомственными Минстрою организациями.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а в марте 2024 года передано в суд.
Однако в материалах появилась запись: «Производство по делу приостановлено».
В рамках расследования группа следователей провела масштабную работу: допрошено свыше 300 свидетелей, проведено 42 обыска и выемки документов, 54 осмотра вещественных доказательств и 26 судебных экспертиз. Для возмещения ущерба суд по ходатайству следствия арестовал имущество фигурантов.
Павел Данилов, хотя и подтвердил факт получения денег, но отрицает состав взятки в особо крупном размере. По его версии, он планировал похитить эти средства мошенническим путём.
Ранее в Челябинской области под стражу взяли прокурора Аргаяшского района Курмангазы Уруспаева. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Согласно данным следствия, Уруспаев вымогал деньги, обещая посодействовать в смягчении наказания экс-главе строительной компании, обвиняемому в хищении государственных средств, предназначенных для исполнения государственного контракта.