Суд арестовал прокурора в Челябинской области по делу о мошенничестве

Суд Челябинска вынес постановление о заключении под стражу прокурора Аргаяшского района Курмангазы Уруспаева сроком на 60 суток. Он был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По информации источника, в отношении прокурора возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие считает, что обвиняемый требовал 5 миллионов рублей за содействие в получении условного срока бывшему руководителю строительного предприятия. Этот предприниматель обвиняется в хищении средств из федерального бюджета, выделенных на выполнение госконтракта.