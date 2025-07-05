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5 июля, 20:29

Суд арестовал прокурора в Челябинской области по делу о мошенничестве

РИАН: Прокурора в Челябинской области арестовали по подозрению в мошенничестве

Курмангазы Уруспаев. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области

Курмангазы Уруспаев. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области

Суд Челябинска вынес постановление о заключении под стражу прокурора Аргаяшского района Курмангазы Уруспаева сроком на 60 суток. Он был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По информации источника, в отношении прокурора возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие считает, что обвиняемый требовал 5 миллионов рублей за содействие в получении условного срока бывшему руководителю строительного предприятия. Этот предприниматель обвиняется в хищении средств из федерального бюджета, выделенных на выполнение госконтракта.

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А ранее в Дагестане силовики задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Известно, что Махмуд Амиралиев — родственник бывшего госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова.

Тимур Хингеев
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