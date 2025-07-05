В Дагестане по делу о мошенничестве задержали главу одного из районов

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева. Об этом сообщает СУ СК по республике в Telegram-канале.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, подробности пока не раскрываются. Известно, что Махмуд Амиралиев — родственник бывшего госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова. Следственные действия продолжаются, официальных комментариев от властей на момент публикации не поступало.



«Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве. Он является родственником [экс-госсекретаря Дагестана] Магомед-Султана Магомедова», — говорится в сообщении СК.