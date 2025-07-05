В Дагестане по делу о мошенничестве задержали главу одного из районов
СК: Главу Карабудахкентского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве
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Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева. Об этом сообщает СУ СК по республике в Telegram-канале.
Как уточняется, уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, подробности пока не раскрываются. Известно, что Махмуд Амиралиев — родственник бывшего госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова. Следственные действия продолжаются, официальных комментариев от властей на момент публикации не поступало.
«Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве. Он является родственником [экс-госсекретаря Дагестана] Магомед-Султана Магомедова», — говорится в сообщении СК.
Ранее глава республики Сергей Меликов объявил об увольнении Магомеда-Султана Магомедова с поста государственного секретаря. Об этом он сообщил в ходе совещания, посвящённого вопросам развития региона. Также было заявлено о предстоящем новом назначении и других кадровых перестановках в руководстве Дагестана.