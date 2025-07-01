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Регион
1 июля, 12:24

Госсекретаря Дагестана освободили от должности

В Дагестане освобождён от должности госсекретарь Магомед-Султан Магомедов

Обложка © РИА Новости / Сергей Расулов

Обложка © РИА Новости / Сергей Расулов

Глава Дагестана Сергей Меликов принял решение освободить от должности государственного секретаря региона Магомеда-Султана Магомедова. Об этом он заявил в ходе совещания, посвящённого важным вопросам развития региона.

Новое назначение на пост государственного секретаря ожидается в ближайшее время. Также глава республики отметил и другие кадровые перестановки в Дагестане.

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Напомним, что Советский районный суд Махачкалы принял к рассмотрению гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ к Магомеду-Султану Магомедову. В числе ответчиков также указаны его сын Магомед, дочь Саидат и близкие родственники Галимат и Маржанат Исмаиловы. По информации из силовых структур, на данный момент Магомедов не задержан и находится дома в «свободном статусе».

Милена Скрипальщикова
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