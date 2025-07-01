Госсекретаря Дагестана освободили от должности
В Дагестане освобождён от должности госсекретарь Магомед-Султан Магомедов
Обложка © РИА Новости / Сергей Расулов
Глава Дагестана Сергей Меликов принял решение освободить от должности государственного секретаря региона Магомеда-Султана Магомедова. Об этом он заявил в ходе совещания, посвящённого важным вопросам развития региона.
Новое назначение на пост государственного секретаря ожидается в ближайшее время. Также глава республики отметил и другие кадровые перестановки в Дагестане.
Напомним, что Советский районный суд Махачкалы принял к рассмотрению гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ к Магомеду-Султану Магомедову. В числе ответчиков также указаны его сын Магомед, дочь Саидат и близкие родственники Галимат и Маржанат Исмаиловы. По информации из силовых структур, на данный момент Магомедов не задержан и находится дома в «свободном статусе».